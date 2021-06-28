البالياج قواعد وقوانين استثنائية

عناية فائقة مقارنة بالصبغات العادية خاصة في فصل الصيف

اقترب موسم الحر وأصبح من أولوية السيدات الحصول على مظهر شبابي يشع بالحيوية، ما يفسر زيادة الأقبال على صبغات الشعر المضيئة، والتقنيات العصرية التي تمنح المرأة تغييرا ملحوظا في إطلالتها، والرائج هذه السنة هو تقنية البالياج، أو المبري بألوان العسلي إلى البلاتين، المميز فيها أنها عصرية وجريئة، أما مشكلة هذه التقنية فتحتاج إلى عناية فائقة ومتابعة دائمة خاصة في فصل الصيف

الشروق العربي استشارة خبيرة التجميل بمدرسة اليد الذهبية وجمعت لك أكثر الطرق نجاحا لتطبيق الامبري على مختلف أنواع الشعر، مع الخطوات الرئيسية التي عليك اعتمادها للمحافظة على جمال اللون وصحة الشعر هذا الموسم بالتحديد.

أنسب طرق الأمري لنتائج مبهرة

هناك العديد من الأساليب المعتمدة من قبل صالونات التجميل، إذ يمكن للخبيرة فصل خصلات الشعر وتطبيق المستحضر الخاص لتفتيح باستعمال أوراق الالمنيوم، كما يمكن سحب الخصلات عن طريق القبعة المخصصة عندما تخاف الخبيرة من فقدان السيطرة على الشعر الكثيف، ثم تلوينها بمستحضر التفتيح كذلك، وهي الطريقتان الأكثر رواجا في الصالونات مؤخرا، وتعطي نتائج مرضية، ويمكن استعمالها على قاعدة طبيعية وحتى على قاعدة ملونة، لكن الطريقة التي تنصح بها خبيرة الشعر بمدرسة اليد الذهبية، هي تلك التي تعتمد فيها صبغة الشعر وليس مستحضرات التفتيح، وتلعب المهارة والحرفية دورا في تطبيقها للحصول على درجتين أفتح من قاعدة الشعر على الأقل، وباستخدام الفرشاة فقط، وتؤكد الخبيرة بمدرسة اليد الذهبية أن هذه الأخيرة هي التقنية الأكثر اعتمادا في الصالونات العالمية مؤخرا كونها تضمن عدم تضرر الشعر والحفاظ على مظهره طبيعيا.

حافظي على لون الصبغة، مع مراعاة صحة شعرك

خطوات بسيطة يوصي بها الخبراء.. العناية الفائقة في المقدمة

كأول خطوة، توصي خبيرة العناية والتجميل بمدرسة اليد الذهبية، كل سيدة ترغب في الحصول على نتائج مرضية من تقنية البالياج، وتستمر في التمتع بصحة شعرها طوال فصل الصيف بالحرص على تطبيق العلاجات على غرار بروتين الشعر الملون، السيروم، الأقنعة الخاصة وغيرها.. التي من شأنها أن تكون طبقة عازلة حول الشعرة وتغذيها وتصلح حتى التلف الذي يلحق بها بسبب مستحضرات التلوين، كما تشدد خبيرة التجميل

على عدم السباحة في مياه البحر، أو المسابح لما لها من تأثير سلبي على جودة اللون وصحة الشعر، في حال لم تكن السيدة قد طبقت علاجات مسبقة لمدة شهر على الأقل.

تجدر الإشارة الى أن اتباع تقنية البالياج للحصول على تدرج الشعر يحتاج إلى المتابعة، بحيث لا يجب أن تتعدى الفترة بين التطبيق الأول _على الصبغة وليس الشعر الطبيعي_ والتصحيح التالي مدة ثلاث أسابيع، بحيث تأخذ أصول الشعر في البروز ما يمنحه مظهرا غير طبيعي، ومنفر، لذا تنصح الخبيرة بمدرسة اليد الذهبية باللجوء إلى إعادة صبغ قاعدة الشعر، بعد نصف ساعة إلى ساعه إلا الربع في حال ظهور الشيب، يتم تظليل الشعر بالكامل بنفس لون الصبغة، في البداية يظهر وكأنه قد فقد البالياج بريقه ولونه الجذاب الذي كان عليه، لكنه سرعان ما يعود إلى سابقه بعد غسله مرتين او ثلاث، لتفادي التدرج الواضح، لنتائج أكيدة توصي الخبيرة باستعمال شامبو خاص بالشعر الفاتح، او الشعر الملون، وعدم تركه مبلل بعد الاستحمام، إذ من الضروري تصفيفه بالمجفف عن بعد مع الحرص على تطبيق سيروم مناسب لإظهار جمال اللون.