البايرن يسقط في فخّ بن سبعيني وزملائه بعد 20 مباراة بِلا هزيمة

رامي بن سبعيني يحتفل بِفوز فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ على العملاق بايرن ميونيخ.

ألحق اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني وفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ بِنادي بايرن ميونيخ أوّل خسارة، بعد 20 مباراة بِلا هزيمة.

وفاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه نادي بايرن ميونيخ بِنتيجة (3-2)، مساء السبت. لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة الألمانية.

وخاض المدافع رامي بن سبعيني كامل أطوار هذه المباراة، التي شهدت طرد الفرنسي دايو أوباميكانو مدافع فريق البايرن مُبكّرا في الدقيقة الـ 8.

وكان الدولي الجزائري قد غاب عن مواجهة الجولة الماضية، بِسبب المرض.

ويُشير تاريخ الـ 17 من سبتمبر الماضي، إلى موعد آخر هزيمة لِبايرن ميونيخ (خمسة أشهر خلت)، وكانت بِنتيجة (0-1) أمام المُضيّف نادي أوغسبورغ، في إطار الجولة الأولى من عمر منافسة “البوندسليغا”. وبعدها أجرى العملاق البافاري 20 مباراة رسمية في البطولة والكأس المحلّيتَين ورابطة أبطال أوروبا، ولم يسقط خلالها في فخّ الخسارة، قبل أن ينهزم أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.

ورغم الخسارة، احتفظ بايرن ميونيخ بِصدارة ترتيب البطولة الألمانية، حيث يجمع 43 نقطة، مُتقدّما عن المُطارد نادي اتحاد برلين بِفارق نقطة واحدة، لكن الفريق الأخير تنقصه مباراة. ويشغل نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الرّتبة الـ 8 بِرصيد 29 نقطة.