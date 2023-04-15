البايرن يعاقب ساديو ماني وتوخيل يتقمص دور المحامي

كشف تقارير ألمانية تفاصيل العقوبة المالية التي سلّطها نادي بايرن ميونخ على لاعبه السنغالي ساديو ماني، بعد توجيهه لكمة لزميله ليروي ساني، عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا.

وبحسب موقع “غول” GOAL العالمي، فإن إدارة بايرن ميونخ فرضت مجموعة من العقوبات على ماني، من بينها غرامة مالية تبلغ 500 ألف يورو.

وأضاف الموقع أن النادي استبعد اللاعب من المباراة المقررة السبت ضد هوفنهايم في الجولة الـ28 من الدوري الألماني.

من جهتها، قالت صحيفة “بيلد” BILD الألمانية إن ساني رغم تعرضه للاعتداء من ماني، فإنه طلب من إدارة النادي عدم إنهاء عقد اللاعب والتساهل في العقوبات.

وقالت شبكة “تي زد” “TZ” الألمانية إن ماني يعيش خلال هذه الفترة حالة نفسية سيئة بسبب وفاة عمته التي كان يرتبط معها بعلاقة وثيقة جدا، وقد يكون ذلك من بين أسباب توتره ومشاجرته مع ساني.

هذا، ودافع توماس توخيل عن لاعبه، وقال إنه “المحامي الأول والمدافع الأول” عن ساديو ماني عقب معاقبته من طرف إدارة النادي بالإيقاف لمباراة واحدة.

وقال مد رب بايرن ميونيخ في مؤتمر صحفي عشية استضافة هوفنهايم، “ساديو، أنا محاميه الأول وأول مدافع عنه. لقد عرفته منذ مدة طويلة، وأنا أعرف محيطه. أعرفه حصريا محترفا رائعا، لم أر قط، أي شيء يمكننا أن نلومه عليه”.

وأضاف توخيل: “لديه ثقتي الكاملة، لقد حصل عليها من قبل، كما أنه يمتلكها بعد هذا الخطأ الذي ارتكبه. لكل فرد الحق في ارتكاب خطأ”.