الباييس: مقبرة جماعية لضحايا مذبحة مليلية دون تحقيقات

شرعت السلطات المغربية في إنشاء مقبرة جماعية لضحايا أحداث المهاجرين إلى مليلية، قبل إجراء أي تحقيقات حول ملابسات المأساة.

وحسب ما ذكرته صحيفة “إل باييس” الإسبانية فقد تمّ حفر 23 قبرا جديدا بعدد ضحايا الأحداث، من دون أي تحقيقات، أو حتى مجرّد تشريح الجثث للتعرّف على هوية القتلى.

وقد نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) صورة تظهر ما وصفته بـ”الفضيحة”. حيث تستعجل السلطات دفن جثث المهاجرين سعيا “لإخفاء الكارثة”.

ولم توضح السلطات المغربية ما إذا كان قد أجرت تشريحا للجثث للتأكد من هوية أصحابها قبل الدفن، وفق “إل باييس”.

سياسيون إسبان لسانشيز: ماذا لو كان قتلى مليلية أوروبيون؟

وفي 26 جوان 2022، احتج سياسيون إسبان على تصريحات رئيس الحكومة بيدرو سانشيز حول مأساة مليلية متسائلين إن كان سيدلي بنفس الكلمات لو كان القتلى أوروبيون.

ووجهت عمدة برشلونة، أدا كولاو، سؤالا لرئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، بعد تصريحاته حول الحادثة، ماذا لو كان قتلى مليلية أوربيون، وتابعت بالقول: “لقد أحرجتني كلماته”.

وجاء رد عمدة برشلونة،عقب تصريحات سانشيز في مقابلة على موقع Rac1 وصف فيها محاولة دخول المهاجرين بأنها “اعتداء عنيف” وشكر الشرطة المغربية على تعاونها في منع مرور المهاجرين وألقى باللوم على عصابات الاتجار بالبشر.

وقالت عمدة برشلونة أنها فوجئث بـ “برودة” و”عدم تعاطف” رئيس الحكومة الإسباني مع الضحايا، وطالبت بفتح “تحقيق” في الوفيات و “تحمل المسؤوليات”.

من جهتها طالبت النائبة الثانية لرئيس الحكومة، يولاندا دياز، بتوضيح الحقائق واحترام حقوق الإنسان على وجه التحديد.

وفي تغريدة لها عبر توتير قالت دياز: “مصدومة جدا من الصور على حدود مليلية، تعازيّ لأحباء الذين فقدوا حياتهم ظلما، من الضروري توضيح ما حدث. سأراهن دائما على الهجرة” وعلى سياسة تحترم حقوق الإنسان. لا أحد يجب أن يموت هكذا “.

وفي ذات السياق قال السياسي الاسباني بابلو اشنيك أن القتلى الـ 37 الذي وقعوا ضحية في مليلية لو كانوا أوروبيين شقر فستكون هناك اجتماعات طارئة على أعلى مستوى، وعروض تلفزيونية خاصة حول قصص حياتهم وعائلاتهم، وانقطاع كامل في العلاقات مع الدولة التي تسبب عمل الشرطة فيها في هذه المأساة”.

وتابع بابلو اشنيك قائلا في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “لكنهم ليسوا شقرا ولا أوروبيون”.

وسابقا، أعلنت السلطات المغربية عن مقتل 23 مهاجرا وإصابة العشرات بجروح، فيما قالت منظمات إن العدد 37 قتيلا، في محاولة جماعية للعبور إلى من أراضي المغرب إلى مليلية الإسبانية، وارتفعت أصوات في المغرب السبت للمطالبة بتحقيق “عاجل ومعمّق” في الفاجعة .

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد حاول المئات من المهاجرين العبور إلى مليلية فجر الجمعة. وقد تمكّن البعض منهم من تجاوز نقطة المراقبة بعد قطع السياج.

وفي أوّل تعليق من الحكومة الإسبانية على الحادثة، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنّ ما أسماه “مافيا تهريب البشر”، وراء ما حدث على أسوار مليلية.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي:”إذا كان هناك أي شخص مسؤول عن كل ما حدث على الحدود، فإن المافيا التي تتاجر بالبشر هي المسؤول”.