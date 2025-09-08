-- -- -- / -- -- --
الجزائر

البحث العلمي والابتكار.. بوابة الجزائر نحو الريادة الإفريقية

محمد فاسي
  • 125
  • 0
كمال بداري Kamel Baddari
جانب من الزيارة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بأهمية دور الجامعة الجزائرية في دعم الريادة الاقتصادية للجزائر على المستوى الإفريقي، من خلال احتضان أفكار ابتكارية تستجيب لمتطلبات التنمية.

وأوضح بداري، في تصريح صحفي أمس الأحد عقب زيارته للجناح الجزائري بمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025 المنظم بقصر المعارض، أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جعل من البحث العلمي والابتكار محددات رئيسية للتنمية الاقتصادية، وهو ما مكن الجامعة الجزائرية من التحول إلى رافعة استراتيجية لتطوير منتجات مبتكرة تعزز التبادلات مع الدول الإفريقية.

وأشار الوزير إلى أن الجناح الجزائري أبرز الإنجازات المحققة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الابتكارات المعروضة في مجالات الفلاحة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، الإنتاج الحيواني والتكنولوجيا الدقيقة، مؤكداً أن هذه النتائج تفتح آفاقاً لشراكات جديدة بين الجزائر وباقي دول القارة.

وأضاف أن المنتجات الجامعية جذبت اهتمام عدد كبير من المتعاملين الأفارقة في مختلف القطاعات، مثمناً الدور الذي تلعبه الجامعة الجزائرية في إبراز مكانتها إفريقيا بفضل مرافقة مختلف القطاعات.

وختم بداري بالتأكيد على أن تجسيد شعار “إفريقيا للأفارقة” يمر عبر الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز مكانة الجامعة كفاعل أساسي في التنمية الشاملة للقارة.

