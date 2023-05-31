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البحث عن أقارب مسن جزائري توفي وحيدا بشقته في بلجيكا

الشروق أونلاين
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البحث عن أقارب مسن جزائري توفي وحيدا بشقته في بلجيكا

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة مسن جزائري  وحيدا داخل شقته في بلجيكا.

ونشرت صفحات مدينة بني صاف بولاية عين تموشنت التي ينحدر منها الرجل المتوفي نسخة من جواز سفره من أجل الوصول إلى أقاربه.

وقال ناشروا الصورة: “تلقينا خبر وفاة المدعو بن على يوسف من مواليد مارس 1940 والمولود في مدينة بن صاف للتذكير المرحوم وافته المنية في شقته في مقاطعة لييج البلجيكية أين كان يسكن بمفرده وليس له أقارب”.

وأضافوا: “نتقدم بطلب من كل المواطنين بتوزيع هذا المنشور وخاصة في مدينة بني صاف لكي نتعرف على أقارب المرحوم عمي بن على رحمه الله لكي نتمكن لترحيله إلى الجزائر لكي نقوم بدفنه في وطنه جزاكم الله خيرا ان قمتم بتوزيع هذا المنشور واجركم عند الله”.

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