البحث عن شراكات بين سوناطراك ومتعاملين أمريكيين

عرقاب يلتقي مسؤولين على هامش مؤتمر الطاقة بهيوستن

أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عدة لقاءات ثنائية مع مسؤولي عدد من كبرى الشركات الطاقوية الأمريكية، تطرق معهم أساسًا إلى آفاق الشراكة والتعاون مع مجمع سوناطراك.

وأفاد بيان للوزارة بأنّه على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة الـ41 “سيرا ويك 2023″، الجاري بمدينة هيوستن الأمريكية، التقى عرقاب رئيس شركة شيفرون الأمريكية للاستكشاف والإنتاج، كلاي نيف، حيث بحث الجانبان “فرص الاستثمار والشراكة بين سوناطراك وشيفرون في مجال البحث والاستكشاف عن المحروقات واستغلالها، من أجل توسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات، لتلبية الاحتياجات الوطنية منها على المدى الطويل، وتأمين إمدادات الطاقة العالمية ولاسيما نحو أوروبا”.

ووفق المصدر ذاته، بحث الطرفان أيضًا “سبل تعزيز التعاون في مجال المرافقة التقنية والتكنولوجية في المنبع البترولي والغازي والخدمات، وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية في جميع سلسلة قيمة المحروقات”.

من جانب آخر، التقى عرقاب مع الرئيسة المديرة العامة لشركة “أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن”، فيكي هولوب، حيث تركزت المحادثات على دراسة علاقات التعاون بين مجمع سوناطراك والشركة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات، وتطوير الحقول، في إطار القانون الجديد للمحروقات.

أما على مستوى وزارة التجارة الأمريكية، فالتقى عرقاب بالرئيس المدير العام لشركة “بي بي جي إنرجي” وهي شركة أمريكية للخدمات في مجال الكهرباء والبترول بحث معه “تبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في مجال التموين الكهربائي والخدمات البترولية، حيث اتفق الطرفان على عقد اجتماعات، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع فروع مجمع سوناطراك، للنقاش حول الحلول التكنولوجية في مجال الخدمات البترولية”.

من جهة أخرى، تحادث الوزير على هامش مشاركته في المؤتمر مع نائب رئيس شركة “تي جي إس-نوبيك” الجيوفيزيائية، دونكان بايت، حول “سبل تعزيز التعاون في مجال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والخدمات المرتبطة بالمحروقات، من أجل تكثيف الجهود في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بالجزائر عبر تنفيذ مجموعة من المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة، وفي مجال التقنيات الحديثة للطاقة الشمسية والطاقة الريحية”.

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على وضع برنامج عمل وعقد لقاءات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، فرع مجمع سوناطراك، من أجل المرافقة التكنولوجية في هذا المجال.