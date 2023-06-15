البحث عن طفلين مفقودين بولايتي المسيلة وتبسة

باشرت مصالح الحماية المدنية بولايتي تبسة والمسيلة، منذ مساء الأربعاء، البحث عن طفلين مفقودين.

وأفادت مصالح الحماية المدينة في بيانين لها، أن وحداتها تدخلت على الساعة 00سا00د من أجل عملية البحث عن طفل مفقود في البر بلدية عين الزرقاء دائرة الونزة ولاية تبسة.

كما أفادت الحماية المدنية بأن مصالحها تدخلت على الساعة 13سا42 د من أجل عملية البحث عن طفل مفقود يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات بجسر الكدية بلدية وولاية المسيلة.

وأوضحت الحماية المدنية أن عملية البحث مقسمة على 04 نقاط وسخرت لها 3 سيارات إسعاف و 7 غطاسين وفرقة التدخل في الأماكن الوعرة بالإضافة إلى 38 عونا من مختلف الرتب.