البحرية الامريكية تُعلن سقوط طائرة إف-18 قبالة سواحل اليمن

أعلنت البحرية الأميركية، مساء الاثنين، عن سقوط طائرة مقاتلة من طراز إف-18 وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر واصابت أحد بحاريها بجروح طفيفة.

وقال مسؤول أميركي لقناة الجزيرة القطرية إن المقاتلة سقطت من على متن حاملة الطائرات أثناء مناورتها لتفادي نيران الحوثيين، الذين يشنون عمليات عسكرية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، على حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” المتواجدة في البحر الأحمر.

وفي بيان بثته قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي، جاء فيه أن “قوات الجماعة” المدعومة من إيران، “ردت على مجازر العدوان الأميركي، باستهداف حاملة الطائرات ترومان وقطعها الحربية في البحر الأحمر، بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيرة طوال الساعات الماضية”.

وقال الحوثيون في بيانهم أن هجماتهم أجبرت حاملة الطائرات ترومان على التراجع والاتجاه إلى أقصى شمالي البحر الأحمر، مؤكدين استمرارهم في استهداف ومطاردة الحاملة والسفن الحربية الأخرى المعادية في البحر الأحمر وبحر العرب حتى وقف العدوان على اليمن، على حد تعبيره.