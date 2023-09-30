البحرية الجزائرية تنقذ بحّارا تركيا قرب سواحل مستغانم (صور)

قامت وحدات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية عصر الجمعة، بإجلاء بحّار تركي تعرّض لإصابة خطيرة قرب سواحل مستغانم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع يوم السبت، أن مصالح البحرية الجزائرية تلقّت نداء من طرف سفينة تجارية، مفاده تعرض بحار تركي من طاقمها، لكسور بليغة، إثر سقوط خطير على متن السفينة.

ليقوم المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بمستغانم، على الفور، بتفعيل عملية إجلاء صحي، بإقحام حوامة البحث والإنقاذ LS-12.

على إثر ذلك، تمّ إجلاء البحّار التركي المصاب على جناح السرعة إلى المركز الإستشفائي الجامعي بمستغانم، أين تلقى العلاج اللازم.

“وتأتي هذه العملية في إطار المهام الإنسانية لوحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية. وحرصها على التدخل والمساعدة في البحر في جميع الظروف”، يضيف البيان.