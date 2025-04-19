البحرية الجزائرية تنقذ ثلاثة مسافرين من جنسية بريطانية

أفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها اليوم السبت، 19 أفريل، عن نجاحها في إجلاء صحي في البحر لـ 03 مسافرين من جنسية بريطانية شمال رأس ماتيفو، على ساحل الجزائر العاصمة.

وحسب ذات المصدر “في إطار المهام الإنسانية تدخلت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية بالناحية العسكرية الأولى يوم أمس إثر طلب إجلاء صحي لـ 03 مسافرين من جنسية بريطانية في حالة صحية حرجة على متن السفينة “SPIRIT OF DISCOVRY” الحاملة لراية بريطانيا قادمة من مضيق جبل طارق باتجاه مالطا على بعد 16 ميلا بحريا شمال رأس ماتيفو -الجزائر”.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه “تم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء المسافرين بإقحام حوامة البحث والإنقاذ “26- MS” وزورق الإنقاذ “240” حيث تم إجلاء المسافرين إلى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا من أجل تلقي العلاج اللازم”.

لتؤكد وزارة الدفاع الوطني في ختام بيانها أن “هذه العملية تؤكد الحرص الدائم والجاهزية التامة لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية على التدخل والمساعدة في البحر لإنقاذ الأرواح البشرية في جميع الظروف”