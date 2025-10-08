البحرية الجزائرية تنقذ مسافرا بريطانيا قبالة شواطئ سكيكدة (فيديو)

كان على متن سفينة قادمة من إيطاليا باتجاه إسبانيا

في إطار مهامها الإنسانية، أجرت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية الجزائرية يوم الأربعاء، عملية إجلاء صحي في البحر، لمسافر بريطاني بعد تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع، فقد تلقى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر صباح اليوم، طلب إجلاء صحي مستعجل. من طرف طاقم سفينة قادمة من إيطاليا باتجاه إسبانيا.

ويتعلق الأمر بمسافر من جنسية بريطانية تعرض لوعكة صحية خطيرة. عندما كانت السفينة تبحر على بعد 35 ميلا بحريا شمال رأس الحديد بسكيكدة.

ليتمّ فور ذلك، تفعيل عملية الإجلاء الصحي، بإقحام حوامة البحث والإنقاذ “AS-14”. وإجلاء الرعية البريطاني على جناح السرعة باتجاه مستشفى الحجار في عنابة، من أجل تلقي العلاج اللازم، يضيف البيان.

البحرية الجزائرية تنقذ بحارا أجنبيا شمال بجاية

وفي 8 جويلية، تمكّنت البحرية الجزائرية من تنفيذ عملية إجلاء صحي في البحر، لإنقاذ بحار أجنبي شمال بجاية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني يوم الثلاثاء.

جاء ذلك “على إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، طلب إجلاء صحي مستعجل من طرف سفينة تجارية تحمل راية البرتغال، قادمة من تركيا باتجاه الجزائر”.

وقد كان ذلك في حدود الساعة 21:32 ليلا، على بعد 27 ميلا بحريا شمال بجاية، بعد تعرّض بحار من طاقم السفينة تعرض لحادث.

ليتمّ على الفور، تفعيل عملية إجلاء صحي في البحر. بإقحام حوامة البحث والإنقاذ “AS-16″، لإجلاء البحار المصاب. ونقله على جناح السرعة باتجاه مطار بجاية.

قبل أن يتمّ تحويل البحّار الأجنبي، من طرف أعوان الحماية المدنية، إلى مستشفى خليل عمران في بجاية، من أجل تلقي العلاج اللازم.

البحرية الجزائرية تنقذ بحارا تركيا قرب سواحل جيجل

وفي 4 جوان الماضي، أجرت البحرية الجزائرية عملية إجلاء صحي مستعجل، لبحار من جنسية تركية على متن سفينة نفطية كانت تبحر قرب سواحل جيجل.

ويتعلق الأمر حسب ما يظهره مقطع فيديو نشرته الوزارة، بسفينة تحمل راية مالطا، كانت قادمة من ليبيا باتجاه بلجيكا. حيث تمّ التدخّل على بعد 28 ميل بحري شمال العوانة بولاية جيجل.

البحرية الجزائرية تنقذ بحّارا تركيا قرب ميناء بجاية (صور)

وفي 30 مارس، أجرت القوات البحرية الجزائرية إجلاء صحيا مستعجلا لبحار من جنسية تركية في عرض البحر، قرب ميناء بجاية.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع، بعضو طاقم السفينة التجارية المسماة “DS-MANATEE”، المتوقفة على بعد 5 أميال بحرية شمال شرق ميناء بجاية.

حيث تمت عملية الإجلاء إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، طلب إجلاء صحي عند الساعة العاشرة و40 دقيقة صباحا، من طرف مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في البحر بالعاصمة التركية أنقرة، عقب تعرّض البحار لإصابة خطيرة على مستوى الرأس.

ليقوم المركز على الفور، بالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بجيجل، بتفعيل عملية إجلاء صحي في البحر.

وأقحمت العملية حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة للفوج 560 لحوامات البحث والإنقاذ. ليتمّ إجلاء البحار التركي المصاب على جناح السرعة إلى مستشفى خليل عمران ببجاية من أجل تلقي العلاج اللازم.

عملية إجلاء صحي في البحر لبحارين من جنسية هندية

وفي 19 فيفري، تمكنت قوات البحرية الجزائرية من إجراء عملية إجلاء صحي لبحارين من جنسية هندية، بعد تعرضهم لتسمم بالغاز في عرض البحر قبالة سواحل سكيكدة.

العملية جاءت إثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بجيجل صباح اليوم، طلب إجلاء صحي مستعجل من طرف طاقم السفينة “FEDERAL INDIANA”، الحاملة لراية جزر المارشال، والقادمة من مضيق جبل طارق باتجاه اليونان.

ليتمّ على الفور تفعيل عملية إجلاء صحي في البحر، عبر إقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12، بالتنسيق مع المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.

وبعد تحديد موقع السفينة من طرف الحوامة على بعد 23 ميلا بحريا شمال غرب رأس حديد بسكيكدة، تم إجلاء البحارين على جناح السرعة إلى مستشفى الطاهير بجيجل، وهما في حالة صحية حرجة.

وإنقاذ 31 مهاجرا أجنبيا قرب سواحل بومرداس وجيجل

وفي 7 فيفري، أنقذت وحدات حرس السواحل للبحرية الجزائرية، 14 مرشحا للهجرة غير الشّرعية من جنسية صومالية، ومهاجرا واحدا من دولة جنوب السودان.

العملية جاءت إثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالناحية العسكرية الأولى عصر الخميس، إشارة إغاثة مفادها وجود مهاجرين غير شرعيين في حالة خطر في عرض البحر، على بعد 27 ميلا بحريا شمال شرق رأس جنات في بومرداس.

ليتدخل زورقان تابعان للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل في دلس، من أجل إنقاذ جميع المهاجرين، وكان بينهم قاصرين اثنين. حيث تم إركابهم وتوجيههم نحو ميناء دلس، قبل نقلهم إلى المستشفى.

كما تمكنت وحدات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية قبل ذلك، من إنقاذ 16 مهاجرا غير شرعي من جنسية صومالية شمال سواحل جيجل.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع، فقد تلقى المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر إشارة إغاثة مفادها وجود مهاجرين غير شرعيين في حالة خطر على بعد 40 ميلا بحريا شمال العوانة.

“وعلى الفور، تمت عملية إنقاذ وإجلاء 16 مرشّحا للهجرة غير الشّرعية من جنسية صومالية، من بينهم امرأتان، في حالة صحية حرجة”.

وتم إركاب المهاجرين وتوجيههم نحو ميناء جن جن في جيجل، لتقدم لهم الإسعافات الأولية هناك، قبل تحويلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.

“وتعكس هذه العملية، الجهود المبذولة من طرف وحدات حرس السواحل للقوات البحرية، ومدى حرصهم على التدخل والمساعدة في عرض البحر من أجل إنقاذ الأرواح البشرية”، يضيف البيان.