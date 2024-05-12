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اقتصاد

البحرين تريد الاستثمار في هذه القطاعات

الشروق أونلاين
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البحرين تريد الاستثمار في هذه القطاعات

أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، اجتماع عمل مع وزير التجارة والصناعة البحريني، عبد الله بن عادل فخرو.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، فقد استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية في الجزائر، والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد، حيث أكد زيتوني، على تشجع الجزائر للاستثمار العربي الثنائي، والتجارة البينية.

وبدوره، أكد بن عادل فخرو، على اهتمام الشركات البحرينية بالاستثمار في العديد من القطاعات خاصة في مجال الصناعات الغذائية والأدوية والصناعات البتروكيماوية والمواصلات، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة.

وفي ختام اللقاء، يقول بيان وزارة التجارة، اتفق الطرفان على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، لبحث فرص الشراكة التجارية المثمرة بين الطرفين.

للإشارة، يأتي هذا اللقاء، على هامش مشاركة الوزير زيتوني، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية العادية الـ33 التي تستضيفها مملكة البحرين في الـ 16 ماي الجاري، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك.

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