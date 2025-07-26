-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
البحر
باقي بوخالفة
2025/07/26
38
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
أهم متاحف الجزائر العاصمة تفتح أبوابها ليلا للزوار
صياغة 84 نصَّا تشريعيًّا منذ بداية العهدة البرلمانية في 2021
منحة 750 أورو ونتائج البكالوريا ينعشان نشاط الوكالات السياحية
“ليسانس مزدوج” في تخصّصات مهمة لناجحي بكالوريا 2025
حالات طلب البطاقة الذهبية الكلاسيكية.. بريد الجزائر يوضح
بالصور.. إنقاذ رجل وابنتيه علقوا على صخرة بحرية بتيبازة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
إنذار من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 8 ولايات إلى غاية السبت
2025/07/25
مناورة فرنسية جديدة لحماية لغة “موليير” في الجزائر
2025/07/25
الجزائر تقرّر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل “بشكل صارم وفوري”
2025/07/24
مباراة غينيا كوناكري و”الخضر” تُجرى في بلاد مراكش
2025/07/25
5 وزارات تتحرّك في ملف الاستيراد
2025/07/25
الرأي
المزيد
فرنسا تتألم
عبد العزيز تويقر
2025/07/26
هيمنة منطق القوة في العالم.. أي مستقبل للضعفاء!
محمد سليم قلالة
2025/07/26
“موعدنا أمام الله للحساب”!
سلطان بركاني
2025/07/26
بين قتل الطفولة في غزة… وتفكيك مخيمات الضفة
لؤي صوالحة
2025/07/26
ابني طبيب!
عبد الناصر بن عيسى
2025/07/25