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رياضة

البداية الأوروبية بِتعادل لِفريق درفلو

علي بهلولي
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البداية الأوروبية بِتعادل لِفريق درفلو

استهلّ اللاعب الدولي الجزائري أسامة درفلو وفريقه فيتاس أرنهايم الهولندي مساء الخميس، المشوار في المسابقة الثالثة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتعادل فريق فيتاس أرنهايم الهولندي بِنتيجة (2-2) مع الضيف نادي دوندالك من جمهورية إيرلندا. لِحساب ذهاب الدور التصفوي الثالث من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفضلا عن هذه المسابقة الثالثة، توجد منافستا رابطة الأبطال والدوري الأوروبي.

ودخل المهاجم أسامة درفلو إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 68، وحينها كان فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وطرد الحكم اليوناني اللاعب البلجيكي لويس أوبوندا مهاجم فريق فيتاس أرنهايم الهولندي، في الدقيقة الـ 90.

وتُجرى مباراة العودة بِملعب نادي دوندالك الإيرلندي، مساء الـ 12 من أوت الحالي.

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