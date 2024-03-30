البديل بن رحمة يُنقذ ليون من فخّ الخسارة

دشّن اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة السبت عدّاد التمريرات الحاسمة، بِزيّ نادي ليون الفرنسي.

ومعلوم أن المهاجم بن رحمة التحق بِفريق ليون، في الفاتح من فيفري الماضي.

ودخل بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 62، من عمر مباراة فريقه ليون والزائر نادي رامس، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة الفرنسية.

ولم تمرّ سوى ثلاث دقائق فقط، حتّى صنع بن رحمة هدف التعادل (1-1) لِفريقه ليون، بِتمريرة حاسمة.

وانتهت هذه المواجهة بِهدف لِمثله، فبات فريق رامس يجمع 39 نقطة في المركز الـ 9، ويشغل نادي ليون الرّتبة الـ 10 بِرصيد 35 نقطة.