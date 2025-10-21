البديل “بوط” يمنح شبيبة القبائل سادس انتصار تواليا

بعد دقيقة من دخوله إلى أرضية الميدان

فازت شبيبة القبائل مساء الثلاثاء بِهدف لِصفر، على الضيف اتحاد خنشلة، في مباراة لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

ولُعبت هذه المقابلة بِميدان “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، تحت إدارة حكم الساحة مصطفى غربال.

وسجّل الهدف الوحيد في هذه المواجهة المدافع رزق الله بوط في الدقيقة الـ 86، مفتتحا العدّاد للموسم الحالي.

واللافت أن بوط (21 سنة) – ابن ولاية معسكر – دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 85، تعويضا لِزميله المدافع زين الدين بلعيد. كما أنه لم يلعب أي لقاء أساسيا هذا الموسم، حيث شارك بديلا في خمس مقابلات (البطولة ورابطة أبطال إفريقيا)، بِاحتساب مواجهة خنشلة.

وطرد الحكم مدافع اتحاد خنشلة محمد عبد العلي قمرود في الدقيقة الـ 80، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وأحرز رجال المدرب جوزيف زينباور الانتصار السادس على التوالي، في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا. في حين مُني اتحاد خنشلة بِأوّل هزيمة له في بطولة الموسم الجديد، وأيضا أوّل خسارة له بعد عشر مقابلات بِلا هزيمة، بِاحتساب آخر ثلاثة لقاءات له من الموسم الماضي.

وتبقى مولودية الجزائر الفريق الوحيد الذي لم يسقط بعد في فخّ الهزيمة، ولو أنه لعب أربع مواجهات فقط.

ولا تزال تنقص شبيبة القبائل مواجهتان متأخّرتان، بِسبب انشغالها بِخوض مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

وتُجرى هذا الأربعاء آخر مباراة عن الجولة الثامنة، وتجمع بين مولودية الجزائر ونادي البارادو.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي: