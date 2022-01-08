“البديل”… خدمات ماليّة جديدة وفق الشريعة الإسلامية

أطلقها بنك التنمية المحلية عبر 9 شبابيك

أعلن بنك التنمية المحلية، السبت في بيان له، عن إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية تحت اسم “البديل”، بداية من الاثنين 10 جانفي، سعيا منه لتقديم منتجات بنكية جديدة تتلاءم مع متطلبات واحتياجات المواطنين.

وفي المرحلة الأولى، سيتم إطلاق تسعة (9) شبابيك إسلامية “البديل” على مستوى خمس ولايات من الوطن.

ويتعلق الأمر بولاية الجزائر العاصمة التي سيطلق فيها شباك “البديل” بكل من وكالات اسطاوالي (158) والجزائر وسط (107) وبراقي (108) وسيدي يحيى (114)، إضافة الى وكالة حسين داي (104).

كما سيتم اطلاق نوافذ الصيرفة الاسلامية ايضا على مستوى وكالة قسنطينة (318) ووكالة غرداية (185) وكذا وكالة وهران 420) ووكالة سطيف (374).

وأوضح البنك العمومي ان هذه الشبابيك الاسلامية التسعة، ستدخل حيز الخدمة “تدريجيا” خلال الشهر الجاري في انتظار ان يصل المجموع الى خمسين (50) شباكا اسلاميا نهاية سنة 2022.

ويعرض بنك التنمية المحلية من خلال شبابيك “البديل” تسعة (9) منتجات مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية ومصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية وهيأة الرقابة الشرعية للبنك.

وتتمثل هذه المنتجات في “إجارة عقارية منتهية بالتمليك” للأفراد و”مرابحة سيارات” للأفراد و”مرابحة استهلاك” للأفراد و”مرابحة الاستثمار” للمؤسسات وكذا “مرابحة الاستغلال” للمؤسسات.

كما تشمل منتجات “الحساب الجاري الإسلامي” و”حساب الشيك الإسلامي” و”حساب الادخار” و”ودائع حساب الاستثمار بالمضاربة”.

خ.م