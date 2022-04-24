البراءة لسلال ونسيب وزوخ في قضية “أمنهيد”

برأت الغرفة السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية السابق محمد نسيب والوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ في قضية مجمع “أمنهيد”.

في حين خفضت ذات الجهة القضائية من العقوبات المسلطة من محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، ضد الإخوة شلغوم ،حيث حكمت على المتهم الرئيسي شلغوم جمال الدين وشقيقه عبد العزيز بـ 5 سنوات منها سنتان موقوفة النفاذ.

فيما ترواحت العقوبة بسن عامين حبسا غير نافذا والبراءة.