البراءة للإخوة شرفاوي أصحاب مجمع “بلانكي “

القطب الاقتصادي والمالي يصدر أحكامه في الملف

برأت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بسيدي أمحمد الثلاثاء، كل الإخوة شرفاوي، أصحاب المجمع المعروف بلانكي ” Groupe BLANKY ” المتخصص في التجارة والصناعة والفلاحة، من جميع التهم الموجهة لهم.

وقد توبع المتهمون في ملف الحال الذي حقق فيه قاضي الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بجنح المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنحة تبييض الأموال وإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، وبعد 15 يوما من المداولة، نطق قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ببراءة المتهمين مع إرجاع جوازات سفرهم المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.

وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، قد التمس بتاريخ 8 فيفري الماضي، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة للأخوين شرفاوي “ح و إ” أصحاب المجمع المعروف بلانكي، مع التماس مبلغ 32 مليون دج لباقي المتهمين المتمثلين في الأشخاص المعنوية “الشركات” ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية، بما في ذلك شقة متواجدة بفرنسا.

وأكد وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن المتهمين في ملف الحال متابعان بوقائع تتعلق باستفادتهما من قروض بنكية ممنوحة من القرض الشعبي الجزائري – وكالة سطاوالي، وأن بداية الواقعة حسب ما كشفت في التحقيق المفتوح وما توصلت إليه الخبرة المنجزة من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية كان في سنة 2004 إلى 2007، حيث تبين ارتكاب المتهمين لجريمة اختلاس مبلغ مالي قيمته تفوق 68 مليار دينار جزائري أي ما يقارب 7 آلاف مليار سنتيم تم اختلاسها.

كما أشار ممثل الحق العام إلى أنه سبق وأن تم إدانة مدير الوكالة البنكية لسطاوالي المدعو “ش.إ” في قضية أخرى تتعلق بالإشهارات التي قام بإخفائها، معتبرا أن المبلغ المختلس ضخم جدا، فيما أنكر المتهمان “ش.ح”، “ش.إ” خلال استجوابهما من طرف هيئة محكمة الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي التهم الموجهة إليهما.