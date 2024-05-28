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رياضة

البراءة للجزائري سعيد شعبان رئيس نادي أونجي الفرنسي

الشروق الرياضي
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البراءة للجزائري سعيد شعبان رئيس نادي أونجي الفرنسي
ح.م
سعيد شعبان.

تمّت، الثلاثاء، تبرئة رجل الأعمال الجزائري سعيد شعبان مالك أسهم ورئيس نادي أونجي، الذي عاد مُؤخّرا إلى بطولة القسم الأوّل الفرنسي.

وقضت المحكمة الجنائية لِبلدية بوبيني الفرنسية بِبراءة سعيد شعبان، من تهمة التواطؤ في الممارسة غير القانونية لِمهنة وكيل اللاعبين (مناجير) وتبييض الأموال.

“لقد كنتم مُحاطين بِمُحترفين لِصياغة العقود، وهو أمر يتماشى مع لوائح المهنة”، خاطب القضاء الفرنسي سعيد شعبان وهو يُبرّئه. بعد أن طالب المدّعي العام في مارس الماضي بِإيداع رئيس نادي أونجي السجن لِمدّة 18 شهرا مع وقف التنفيذ.

ولِانشغاله بِالإجراءات القضائية، كان سعيد شعبان قد أسند مهام رئاسة نادي أونجي إلى نجله.

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