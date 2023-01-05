البرازيليون غاضبون من نجومهم بسبب غيابهم عن جنازة بيليه

تعرض نجوم كرة القدم البرازيليين الحاليين والسابقين لانتقادات كبيرة بسبب عدم حضورهم جنازة الأسطورة بيليه.

وقالت تقارير إعلامية، أن الكثير من المشجعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل توقعوا حضور نجوم نادي سانتوس السابقين مثل نيمار ورودريغو وجيوفاني، إلا أنهم لم يسجلوا حضورهم في الجنازة.

كما غاب النجوم المعتزلون مثل زيكو وروماريو والظاهرة رونالدو و كاكا ورونالدينيو، ولم يظهر أحد منهم، في الجنازة، مما أثار سيلا من التعليقات الغاضبة تجاههم.

وطالت سهام الانتقاد بشدة النجم السابق، كاكا، الذي كان قد اشتكى في ديسمبر الماضي من البرازيليين، وقال: أن البرازيليون لا يكرمون أبطالهم الرياضيين بنفس القدر الذي يفعلونه مع نظرائهم الأجانب.

وتلقى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، انتقادات قوية بسبب عدم حضوره الجنازة، وهو الذي كانت تربطه علاقة استثنائية مع بيليه.

ورأى معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي أن نيمار كان بإمكانه الحضور بالفعل لو ضغط على إدارة باريس سان جيرمان، لكنه لم يصر على قراره بالحضور.

ولم يستطع بعض زملاء بيليه ببطولات كأس العالم 1958 و 1962 و1970، الباقين على قيد الحياة الحضور بسبب ظروفهم الصحية، وقد عبر هؤلاء أيضا عن غضبهم من عدم مشاركة العديد من أساطير البرازيل في الجنازة.

ورفض الكثير من المعلقين والمعجبين تبريرات بعض النجوم الذين تذرعوا بضيق الوقت وبعد المسافات، كما فعل النجم السابق، كافو، الذي قال عبر حساباته في مواقع التواصل: “لسوء الحظ لم أتمكن من حضور جنازة بيليه، كنت في الجانب الآخر من الكرة الأرضية أقضي بعض حوائج العمل”.