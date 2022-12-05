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رياضة

البرازيلي أدريانو ينفصل عن زوجته بسبب المونديال

عمر سلامي
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البرازيلي أدريانو ينفصل عن زوجته بسبب المونديال
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النجم البرازيلي السابق أدريانو

أكدت تقارير صحفية برازيلية، انفصال نجم الكرة البرازيلية السابق، أدريانو عن زوجته، بسبب كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
وأكد موقع إكسترا غلوبو “extra.globo” البرازيلى، أن أدريانو انفصل عن زوجته ميكايلا ميسكيتا مصففة الشعر، بعد 24 يوما فقط من زواجهما.

وقال الموقع، أن أدريانو وميكايلا ميسكيتا كانا يخططان لإقامة حفل زواج نهاية الأسبوع الحالي، إلا أنه حدث خلاف بينهما، كما حذفت ميسكيتا جميع الصور السابقة لها مع أدريانو.

وأوضح ذات الموقع، أن سبب الخلاف يرجع إلى ذهاب أدريانو لزيارة أصدقائه في مدينة “ريو” البرازيلية لمشاهدة مباراة منتخب البرازيل أمام سويسرا في كأس العالم 2022.

وتابع “إكسترا غلوبو” : أدريانو عاد إلى المنزل بعد يومين، واشتبك مع مسكيتا حول مكان وجوده، ولم تقبل “ميكايلا” اعتذار زوجها.

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