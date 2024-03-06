البرازيلي باكيتا يعلّق بعد التأهل على حساب شبيبة القبائل

قال مدرب شباب بلوزداد، البرازيلي ماركوس باكيتا، أن مباراة الدور لـ32 من كأس الجزائر، أمام شبيبة القبائل كانت صعبة.

وأضاف المدرب باكيتا في تصريحات للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: ” مباراة اليوم كانت صعبة، لم يكن أدائنا جيدا في الشوط الأول، كما كانت هناك فرص سانحة للتسجيل من طرف الشبيبة”.

وتابع: “في الشوط الثاني دخلنا بقوة، حاولنا خلق الفرص وإيجاد الحلول بسرعة أكبر، لإحداث الفارق، و سجلنا هدفين في ظرف 5 دقائق”.

وختم مدرب “الشباب”، قائلا: “نتيجة اليوم مهمة جدا، مبروك للأنصار الذين حضروا بقوة، خاصة أن دعمهم هو من ساعدنا على تحقيق الفوز”.