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رياضة

البرازيلي رونالدو يفاضل بين كريستيانو وميسي

عمر سلامي
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البرازيلي رونالدو يفاضل بين كريستيانو وميسي
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ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

قال الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو، أن التنافس التاريخي بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، أثر بشكل كبير على كرة القدم.

وأضاف النجم السابق لمنتخب البرازيل، خلال مقابلة له مع قناة “أبوظبي” الرياضية: ” حقق اللاعبان إنجازات كبيرة.. كريستيانو وميسي كتبا التاريخ، ليس فقط فيما يتعلق بالجودة، لكن العقلية، لقد لعبا فترة طويلة بنفس المستوى العالي”.

وأضاف “كانا يتنافسان فيما بينهما ليكون أحدهما الأفضل في كل عام، لقد صنعا إرثا ضخما لكرة القدم، وهذا الشيء ينال إعجابي بكل تأكيد”.

وختم الظاهرة: “سيكون من الصعب جدا اختيار الأفضل بينهما، لكن بالنسبة لي ليونيل ميسي أكثر جاذبية، لكن كليهما قدما أعلى مستوى شاهدناه في التاريخ”.

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