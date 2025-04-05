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رياضة

البرازيلي فينيسيوس يتفاعل مع تألق رونالدو في مباراة الهلال

عمر سلامي
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البرازيلي فينيسيوس يتفاعل مع تألق رونالدو في مباراة الهلال
ح.م
كريستيانو رونالدو

علّق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، على تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ناديه النصر، في لقاء القمة أمام الهلال.

ووقع النجم البرتغالي ثنائية، وقاد ناديه للفوز على الهلال بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الجولة 26 بدوري روشن السعودي.

وعقب اللقاء نشر قائد النصر السعودي صورا له من المباراة، عبر حسابه على “إنستغرام”، وأرفقها بعبارة: “الرياض صفراء وزرقاء”.

وعلّق نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس على الصور الذي نشرها نجم ريال مدريد السابق، وكتب: “أنت قدوتنا”.

واختير رونالدو أفضل لاعب في داربي الرياض، حيث حصل على 52% من الأصوات.

ويتصدر رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 21هدفا، بفارق 4 أهداف عن صاحبي المركز الثاني عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب، وماركوس ليوناردو نجم الهلال، بـ17 هدفا.

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