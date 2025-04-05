البرازيلي فينيسيوس يتفاعل مع تألق رونالدو في مباراة الهلال
علّق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، على تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ناديه النصر، في لقاء القمة أمام الهلال.
ووقع النجم البرتغالي ثنائية، وقاد ناديه للفوز على الهلال بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الجولة 26 بدوري روشن السعودي.
وعقب اللقاء نشر قائد النصر السعودي صورا له من المباراة، عبر حسابه على “إنستغرام”، وأرفقها بعبارة: “الرياض صفراء وزرقاء”.
وعلّق نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس على الصور الذي نشرها نجم ريال مدريد السابق، وكتب: “أنت قدوتنا”.
🚨 Vinicius Jr via IG. ❤️ pic.twitter.com/1W3VEl1fL3
— TCR. (@TeamCRonaldo) April 4, 2025
واختير رونالدو أفضل لاعب في داربي الرياض، حيث حصل على 52% من الأصوات.
ويتصدر رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 21هدفا، بفارق 4 أهداف عن صاحبي المركز الثاني عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب، وماركوس ليوناردو نجم الهلال، بـ17 هدفا.
🚨هدف الأسطورة كريستيانو رونالدو رقم 930 🤍🤍🤍
متبقي 70 هدف ع الالفية 🥶🥶🥶🥶🥶
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— محمود (@MH_1902) April 4, 2025