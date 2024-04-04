البرازيلي مارسيلو يختار تشكيلته المثالية

اختار البرازيلي مارسيلو أفضل تشكيلة له من بين زملائه الذين لعب معهم، وهي التشكيلة التي ضمت لاعبين من ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

وفضل مارسيلو الكوستاريكي كيلور نافاس في حراسة المرمى، على حساب الأسطورة إيكر كاسياس رغم أنه لعب معه 333 مباراة في ريال مدريد.

أما في الدفاع فضمت التشكيلة البرازيلي رافينيا والإسباني سيرجيو راموس، والبرازيليان سيلفا، و روبرتو كارلوس.

وفي خط الوسط اختار مارسيلو، البرازيلي كاسيميرو، والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.

وضم خط الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالد، والظاهرة البرازيلي رونالدو، الذي لعب معه مارسيلو لفترة قصيرة، إلى جانب نيمار.

وقضى مارسيلو 15 عاما في النادي الملكي، وحقق 25 لقبا بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الإسباني و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا

وفي عام 2022، ترك البرازيلي إسبانيا وانتقل إلى أولمبياكوس اليوناني، ثم عاد إلى فريقه الأول فلوميننسي البرازيلي، في فيفري 2023.