البرازيلي يثني على يوسف عطال ويقدم له هذه النصيحة

قال إنه يلعب بحرارة كبيرة ولا يذّخر أي جهد

أشاد قائد نادي نيس الفرنسي، دانتي، بالنجم الجزائري، يوسف عطال، زميله في النادي، ووصفه باللاعب النّاري الذي لا يذخر أي جهد من أجل تقديم الأفضل حتى لو كان ذلك على حساب صحته، مشيدا بمباراته المثالية أمام نادي أولمبيك ليون، الأحد الماضي، في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي، عندما قلب المباراة رأسا على عقب وساهم في فوز نيس بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن كان متخلفا بهدفين دون رد.

وكان عطال دخل في الدقيقة 67 من المباراة، عندما كان فريقه متخلفا بهدفين نظيفين، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 81 من المباراة قبل أن يتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 87 سجلها آندي ديلور، وأتبعها بمساهمته في الهدف الثالث والفوز في الوقت بدل الضائع من المواجهة.

وقال دانتي خلال ندوة صحفية، تعليقا على طريقة لعب يوسف عطال وتكرر سقوطه في فخ الإصابة: “عليه أن يهتم بجسده أكثر”، مضيفا: “هو يريد تقديم كل شيء واللعب بكل قوته”، وأردف: “ولأنه يريد ذلك يكلفه ذلك الكثير في بعض الأحيان، كما حدث مع مرسيليا عندما غادر الملعب بعد دقيقتين فقط”، وتابع مدافعا عن الظهير الأيمن للمنتخب الوطني والاتهامات التي تطال أسلوب حياته كمبرر أول لإصاباته المتكررة، قائلا: “الأمر ليس كذلك، البعض يتحدث عن أسلوب حياته، لكن الحقيقة غير ذلك.. إنه قلبه.. قلبه هو من يتحدث”، في إشارة إلى الاندفاع الكبير لعطال في طريقة لعبه ودون أي حسابات، قبل أن يؤكد: “كل ذلك متعلق برغبته القوية في تقديم الأفضل وكل شيء.. إنها طبيعته يلعب بقلبه ولا يفكر كثيرا”.

إلى ذلك، واصل نجم بايرن ميونيخ السابق حديثه عن زميله، وقدم له نصيحة ذهبية لتصحيح مسيرته، عندما قال: “يجب أن يجد هذا التوازن ويكسب الثقة”، مضيفا: “إنه لاعب نّاري، لكنه بحاجة لبعض الهدوء والرزانة.. يجب أن تعرف متى تبذل أكبر جهد ممكن في الوقت المناسب ومعرفة توزيع ذلك الجهد مع الاسترجاع في بعض الأوقات”، وتابع: “يمكن أن تكون متحمسا جدا في بعض المباريات، لكن يجب أن تتحلى بالرزانة من أجل الحفاظ على هدوئك”، وأردف: “في الحقيقة هذا ليس سهلا عليه، لأن قلبه هو من يتحدث في كل مرة”، قبل أن يختم: “لكنني متأكد بأنه سيصل قريبا إلى أعلى مستوياته“.