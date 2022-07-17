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البرازيل.. اغتصاب حامل أثناء إجراء عملية قيصرية والمتهم طبيب!

جواهر الشروق
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البرازيل.. اغتصاب حامل أثناء إجراء عملية قيصرية والمتهم طبيب!

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على طبيب يعمل في مستشفى ريو دي جانيرو بتهمة إغتصاب حامل أثناء إجراء عملية قيصرية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد اعتقلت الشرطة الطبيب “جيوفاني كوينتيلا بيزيرا” بتهمة اغتصاب المرأة التي كانت مخدرة لإجراء العملية.

وأضافت أن الحدث الشنيع وقع في مستشفى Mulher Heloneida Studart في ساو جواو دي ميريتي في ريو دي جانيرو حيث قام طبيب بتخدير المرأة الحامل التي كانت تستعد لولادة قيصرية

وتابعت أن الطبيب اغتصب المرأة وصور مساعد الطبيب لحظات الاغتصاب وتم إرسال هذه اللحظات حتى إلى وكالة أنباء في البرازيل.

وداهمت فرق الشرطة المستشفى حيث كان يعمل جيوفاني كوينتيلا بيزيرا واحتجزت الطبيب، ويحاكم الطبيب بتهمة الإغتصاب وبالسجن من 8 إلى 15 عامًا.

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