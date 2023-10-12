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البرازيل تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

الشروق أونلاين
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البرازيل تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

دعت البرازيل لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، الذي دخل يومه السادس، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، الأربعاء، أن البرازيل، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، دعت إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس غدا الجمعة.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعا، الأربعاء،- إلى وقف إطلاق النار وتدخل إنساني دولي في الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتسنى وقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وقال لولا دا سيلفا، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، إن هناك حاجة ماسة إلى تدخل إنساني دولي ووقف إطلاق النار لحماية الأطفال في فلسطين وإسرائيل. وأكد الرئيس البرازيلي اليساري أن بلاده ستنضم للجهود الرامية لإنهاء الصراع على نحو فوري ونهائي.

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة منذ السبت الماضي، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت حتى الآن عن سقوط 1300 قتيل إسرائيلي، في حين استشهد نحو 1200 فلسطيني منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وأصيب أكثر من 5600، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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