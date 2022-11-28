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رياضة

البرازيل تلتحق بِفرنسا في ثمن النهائي

علي بهلولي
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البرازيل تلتحق بِفرنسا في ثمن النهائي
ح.م
لقطة من مباراة مُنتخبَي البرازيل وسويسرا.

تأهّل منتخب البرازيل لِكرة القدم مساء الإثنين، للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس العالم بِقطر.

وفازت البرازيل بِهدف لِصفر على منتخب سويسرا، في مباراة أُقيمت فعّالياتها بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمونديال 2022. تحت إدارة حكمِ رئيسٍ من السلفادور.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِمنتخب “السيليساو” متوسّط الميدان كاسيميرو في الدقيقة الـ 83.

وغاب نجم الهجوم البرازيلي نيمار عن هذه المباراة، بِداعي إصابة في القدم.

وفي لقاء آخر عن الفوج السابع ذاته، تعادل منتخب صربيا بِنتيجة (3-3) مع الكاميرون.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- البرازيل

2- سويسرا

3- الكاميرون

4- صربيا

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجوعات سهرة الجمعة المُقبلة، تلعب البرازيل مع منتخب الكاميرون، وتتبارى سويسرا مع منتخب صربيا.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور ثمن النهائي من عمر منافسة المونديال.

وهكذا تأهّلت البرازيل للدور الثاني، وتتنافس منتخبات سويسرا والكاميرون وصربيا على التأشيرة الأخيرة المرصودة لِهذا الفوج.

وبات منتخب “الأوريفيردي” ثاني فريق يبلغ ثمن نهائي كأس العالم، بعد منتخب فرنسا.

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