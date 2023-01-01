البرازيل: توقيف مسلّح حاول دخول مراسم تنصيب الرئيس دا سيلفا

أعلنت الشرطة البرازيلية يوم الأحد، عن توقيف رجل يحمل جهاز تفجير وسكيناً، قبل ساعات على تنصيب العائد إلى رئاسة البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد ضبط شخص مشبوه بمطار العاصمة برازيليا. وكان حوزته جهاز تفجير وسكّين، في أثناء محاولته دخول منطقة عبور موكب تنصيب الرئيس.

وشهد حفل تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل من جديد، حضور جمع غفير من مناصريه. في غياب منافسه الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي غادر نحو الولايات المتحدة.

ويعود اليساري لولا إلى رئاسة البرازيل في الـ77 من عمره، ترؤسه للبلاد في مرتين سابقين، بين عامي 2003 و2010.