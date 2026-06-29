البرازيل تُخرّب “الحاسوب” الياباني

تأهّل منتخب البرازيل لِكرة القدم مساء الإثنين، إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وفازت البرازيل على اليابان بِنتيجة (2-1)، في مباراة الدور الـ 16.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة هيوستن الأمريكية، تحت إدارة حكم الساحة الإيطالي ماوريتسيو مارياني.

وبادرت اليابان إلى هزّ الشباك في الدقيقة الـ 29، بِواسطة متوسط الميدان كايشو سانو. وعادلت البرازيل الكفّة في الدقيقة الـ 56، عن طريق لاعب خط الوسط كاسيميرو، ثم أضاف زميله غابرييل مارتينيلي هدف الفوز والتأهّل في الوقت بدل الضائع (د90+5).

وفي مباراة الدور ثمن النهائي مساء الخامس من جويلية المقبل، يلعب رجال الناخب الوطني كارلو أنشيلوتي مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار والنرويج، المقرّر تنظيمها هذا الثلاثاء.