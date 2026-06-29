-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

البرازيل تُخرّب “الحاسوب” الياباني

الشروق الرياضي
  • 328
  • 0
البرازيل تُخرّب “الحاسوب” الياباني

تأهّل منتخب البرازيل لِكرة القدم مساء الإثنين، إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وفازت البرازيل على اليابان بِنتيجة (2-1)، في مباراة الدور الـ 16.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة هيوستن الأمريكية، تحت إدارة حكم الساحة الإيطالي ماوريتسيو مارياني.

وبادرت اليابان إلى هزّ الشباك في الدقيقة الـ 29، بِواسطة متوسط الميدان كايشو سانو. وعادلت البرازيل الكفّة في الدقيقة الـ 56، عن طريق لاعب خط الوسط كاسيميرو، ثم أضاف زميله غابرييل مارتينيلي هدف الفوز والتأهّل في الوقت بدل الضائع (د90+5).

وفي مباراة الدور ثمن النهائي مساء الخامس من جويلية المقبل، يلعب رجال الناخب الوطني كارلو أنشيلوتي مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار والنرويج، المقرّر تنظيمها هذا الثلاثاء.

مقالات ذات صلة
مباراة الجزائر النمسا من الثأر أو الترتيب إلى الأكثر إثارة في المونديال

مباراة الجزائر النمسا من الثأر أو الترتيب إلى الأكثر إثارة في المونديال

القطار الجزائري يصل فانكوفر

القطار الجزائري يصل فانكوفر

إنجاز غير مسبوق للكرة الإفريقية في كأس العالم

إنجاز غير مسبوق للكرة الإفريقية في كأس العالم

جديد مدرب اتحاد العاصمة

جديد مدرب اتحاد العاصمة

“الخضر” يؤجلون الثأر ويضمنون أنسب منافس في الدور الثاني

“الخضر” يؤجلون الثأر ويضمنون أنسب منافس في الدور الثاني

ما أحلى اللعب في البرازيل بعد الحرب

ما أحلى اللعب في البرازيل بعد الحرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد