البرازيل تُريد “خطف” المدرّب غوارديولا

يرغب اتحاد البرازيل لِكرة القدم في انتداب التقني الإسباني جوسيب غوارديولا، المدرّب الحالي لِفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتنقضي مدّة عقد الناخب الوطني البرازيلي الحالي تيتي (60 سنة)، عند إسدال ستار مونديال قطر في ديسمبر المقبل. بينما يرتبط جوسيب غوارديولا (51 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ويُريد اتحاد الكرة البرازيلي جلب المدرّب غوارديولا، بِعقدٍ تتراوح مدّته بين صيفَي 2023 و2026، وبِأجرة سنوية قيمتها 12 مليون أورو. كما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، الخميس.

وتمنح إدارة نادي مانشستر سيتي للمدرّب غوارديولا، أجرة سنوية صافية قيمتها 24.5 مليون أورو.

وعوّد اتحاد الكرة البرازيلي جماهير اللّعبة على انتداب مدربين محلّيين، وفي حال جلبه للتقني الإسباني غوارديولا، فستكون الصفقة أمرا لافتا.

وربّما كان عجز منتخب البرازيل على إحراز كأس العالم بِمدربين محلّيين، منذ نسخة 2022، وراء هذا القرار.

يبقى الآن التساؤل عمّا ستفعله إدارة نادي “الأزرق السّماوي”، وهل تترك غوارديولا يرحل، أم تُسارع في تمديد عقده. عِلما أن التقني الإسباني يُدرّب فريق مانشستر سيتي منذ صيف 2016.