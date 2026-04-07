البرازيل “تُكبّل” أنشيلوتي

سارع اتحاد الكرة البرازيلي إلى “تكبيل” التقني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب “السيليساو”.

وكان التقني كارلو أنشيلوتي (66 سنة) قد استهلّ مهام تدريب منتخب البرازيل في ماي 2025، بِعقد تنقضي مدّته في جويلية المقبل بعد اختتام فعاليات كأس العالم 2026.

واتّفق اتحاد الكرة البرازيلي والمدرب أنشيلوتي على تمديد العقد حتى صيف 2030، وبِمنحه نفس الأجرة التي تُقدّر بـ 10 ملايين أورو سنويا.

ووفقا لِشبكة قنوات “إي إس بي إن”، فإن الاتّفاق الكتابي بات مسألة “شكلية” وسيُنتهى منه في الأيّام القليلة المقبلة. وأضافت أن أجور زملاء أنشيلوتي (المساعدَين ومدرب اللّياقة البدنية ومحلّل الفيديو)، أُعيد النظر فيها بِرفع قيمتها.

ولم يسبق في تاريخ منتخب البرازيل أن تقاضى المدرب الوطني أجرة سنوية تُعادل أو أكبر من 10 ملايين أورو.

وجاءت هذه الخطوة من البرازيليين، بعد تردّد أنباء عن سعي اتحاد الكرة الإيطالي لِجلب كارلو أنشيلوتي ومنحه منصب مدرب منتخب “الأتزوري”، خلفا لِمواطنه جينارو غاتوزو.