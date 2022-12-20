البرازيل سيحتفظ بالصدارة وبطل العالم الأرجنتين سيقفز للمركز الثاني

الخضر سيتراجعون إلى المركز الـ38 عالميا في تصنيف الفيفا

سيتراجع المنتخب الوطني الجزائري في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، “الفيفا”، الخاص بالمنتخبات العالمية المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، بعد غيابه عن بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر.

وسيحتل الخضر المركز الـ38 عالميا بعد أن كانوا في المركز الـ37 خلال التصنيف الأخير الصادر في شهر أكتوبر، وتسبب غياب رفاق رياض محرز عن مونديال قطر وسقوطهم خلال الموعد الودي الأخير أمام منتخب السويد في شهر نوفمبر الماضي، إلى تراجعهم الطفيف.

كشفت العديد من المواقع الرياضية المتخصصة في كرة القدم عن التصنيف الجديد للفيفا الذي سيصدر نهاية الأسبوع الجاري وعلى الأغلب يوم الخميس القادم، والذي سيشهد بعض التغييرات على مستوى قمة ترتيب المنتخبات التي تعتلي التصنيف، بتقدم المنتخبات التي قدمت مشوارا جيدا في مونديال قطر، خاصة المنتخبات التي وصلت إلى المربع الذهبي.

وسيحافظ المنتخب البرازيلي على الصدارة رغم خروجه في دور ربع النهائي لكأس العالم على يد المنتخب الكرواتي، وسيصعد بطل العالم الأرجنتين إلى المركز الثاني يتبعه وصيف البطل المنتخب الفرنسي الذي سيحل ثالثا، فيما سيتراجع المنتخب البلجيكي إلى المركز الرابع بعد أن كان ثانيا، وسيستقر المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس بعد خروجه من ربع نهائي المونديال، بينما سيتقدم المنتخب الهولندي إلى المركز السادس، في حين سيعرف المنتخب الكرواتي تقدما محسوسا في التصنيف وسيقفز من المركز الـ12 إلى الـ7. وسيواصل المنتخب الألماني تقهقره في تصنيف الفيفا ليتواجد بالمركز الـ14 إثر مشاركته المخيبة في المونديال وإقصائه منذ الدور الأول.

وعلى الصعيد القاري، سيعتلي المنتخب المغربي تصنيف المنتخبات الإفريقية وسيسجل تقدما محسوسا في التصنيف العام، حيث سيقفز إلى المركز الحادي عشر بعد المشوار المشرف الذي حققه في كأس العالم وإنهائه البطولة في المركز الرابع، يليه المنتخب السنغالي الذي سيتراجع للمركز الـ19 عالميا.