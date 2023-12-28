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العالم

البرازيل لن تعتقل بوتين في حالة حضوره لقمة العشرين

الشروق أونلاين
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البرازيل لن تعتقل بوتين في حالة حضوره لقمة العشرين
أرشيف
فلاديمير بوتين

قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا يوم الخميس، إن سلطات بلاده سترحب بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ريو دي جانيرو شهر نوفمبر المقبل.

وأكد ماورو فييرا في تصريح لقناة محلية: “إذا أراد (بوتين) الحضور، فسنكون سعداء للغاية بالترحيب به في الاجتماعات بالبرازيل”.

وحول مذكرة الاعتقال الصادرة في حقّ بوتين من محكمة الجنايات الدولية، قال فييرا إن البرازيل “لن تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذه المذكرة”. مشيرا إلى أن بلاده ليست ملزمة بالامتثال إليها.

وفي 17 مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضدّ بوتين بتهمة “الترحيل غير القانوني” لأطفال أوكرانيين.

وادعى بوتين في ردّه على هذه الاتهامات، أن السلطات الروسية تصرفت بشكل قانوني في نقل الأطفال من منطقة الصراع لإنقاذ حياتهم وسلامتهم.

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