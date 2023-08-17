البرازيل مع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

أكدت البرازيل أنها ستدعم مسعى دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مكتب تمثيل البرازيل لدى فلسطين أليساندرو كاندياس، لدى لقائه يوم الخميس، مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، حيث سلّمه دعوة رسمية لزيارة البرازيل.

وجدّد كاندياس بالمناسبة “موقف بلاده الثابت تجاه دولة فلسطين، واستعدادها لدعم توجهاتها على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف”.

وقال كاندياس إن دعوة وزير الخارجية الفلسطيني لزيارة بلاده “تأتي استكمالا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادتها لوضعها الطبيعي، بعد استلام الرئيس لولا دا سليفا مقاليد الحكم”.

من جهته، أشاد المالكي “بمكانة البرازيل القيادية في أميركا اللاتينية. وقدرتها على التأثير في دول الجوار، بضرورة الالتزام بالقانون الدولي” (إزاء القضية الفلسطينية)”.

كما عبّر الوزير عن “أمله في استمرار البرازيل بجهودها الداعمة لفلسطين، في مجال التعليم والتبادل التجاري والحوار السياسي”.