البرازيل 4-0 كوريا الجنوبية.. شاهد أهداف الشوط الأول (فيديو)
يتقدّم منتخب البرازيل لكرة القدم على فريق كوريا الجنوبية، بثلاثة أهداف لصفر، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.
الهدف الأول للبرازيل سجّله فينيسيوس مبكرا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، قبل أن يضيف نايمار الهدف الثاني من ضربة جزاء في الـ13.
هدف البرازيل “7”: #البرازيل 1-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/wkFFicZG2M
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
هدف البرازيل “13”: البرازيل 2-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/CEumVnX9sg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وفي الدقيقة الـ29 أضاف مهاجم توتنهام الإنجليزي دي أندرادي ريتشارليسون الهدف الثالث، بعد أن راوغ دفاع المنتخب الكوري بطريقة جميلة.
هدف البرازيل “28”: البرازيل 3-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/cFrXW3zewD
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
لكن هذه النتيجة لم تستمرّ طويلا، حيث أضاف باكيتا الرابع بعد مرور 7 دقائق فقط. لينتهي شوط المباراة الأول على رباعية نظيفة لصالح السيليساو.
هدف البرازيل “36”: #البرازيل 4-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/ijNuH8z02G
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022