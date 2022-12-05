البرازيل 4-0 كوريا الجنوبية.. شاهد أهداف الشوط الأول (فيديو)

يتقدّم منتخب البرازيل لكرة القدم على فريق كوريا الجنوبية، بثلاثة أهداف لصفر، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

الهدف الأول للبرازيل سجّله فينيسيوس مبكرا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، قبل أن يضيف نايمار الهدف الثاني من ضربة جزاء في الـ13.

وفي الدقيقة الـ29 أضاف مهاجم توتنهام الإنجليزي دي أندرادي ريتشارليسون الهدف الثالث، بعد أن راوغ دفاع المنتخب الكوري بطريقة جميلة.

لكن هذه النتيجة لم تستمرّ طويلا، حيث أضاف باكيتا الرابع بعد مرور 7 دقائق فقط. لينتهي شوط المباراة الأول على رباعية نظيفة لصالح السيليساو.