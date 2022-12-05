البرازيل 4-1 كوريا الجنوبية.. شاهد أهداف المباراة (فيديو)
تفوّق منتخب البرازيل لكرة القدم على فريق كوريا الجنوبية، بأربعة أهداف واحد، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.
الهدف الأول للبرازيل سجّله فينيسيوس مبكرا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، قبل أن يضيف نايمار الهدف الثاني من ضربة جزاء في الـ13.
هدف البرازيل “7”: #البرازيل 1-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/wkFFicZG2M
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
هدف البرازيل “13”: البرازيل 2-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/CEumVnX9sg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وفي الدقيقة الـ29 أضاف مهاجم توتنهام الإنجليزي دي أندرادي ريتشارليسون الهدف الثالث، بعد أن راوغ دفاع المنتخب الكوري بطريقة جميلة.
هدف البرازيل “28”: البرازيل 3-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/cFrXW3zewD
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
لكن هذه النتيجة لم تستمرّ طويلا، حيث أضاف باكيتا الرابع بعد مرور 7 دقائق فقط. لينتهي شوط المباراة الأول على رباعية نظيفة لصالح السيليساو.
وفي الدقيقة 76 تمكّن سيونغ-هو بايك من تقليص الفارق لكوريا الجنوبية. وانتهت المباراة بفوز البرازيل التي ستواجه كرواتيا في ربع النهائي.
هدف كوريا الجنوبية “76”: البرازيل 4-1 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/BeAXeTi20U
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
هدف البرازيل “36”: #البرازيل 4-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/ijNuH8z02G
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022