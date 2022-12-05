البرازيل 4-1 كوريا الجنوبية.. شاهد أهداف المباراة (فيديو)

تفوّق منتخب البرازيل لكرة القدم على فريق كوريا الجنوبية، بأربعة أهداف واحد، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

الهدف الأول للبرازيل سجّله فينيسيوس مبكرا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، قبل أن يضيف نايمار الهدف الثاني من ضربة جزاء في الـ13.

وفي الدقيقة الـ29 أضاف مهاجم توتنهام الإنجليزي دي أندرادي ريتشارليسون الهدف الثالث، بعد أن راوغ دفاع المنتخب الكوري بطريقة جميلة.

لكن هذه النتيجة لم تستمرّ طويلا، حيث أضاف باكيتا الرابع بعد مرور 7 دقائق فقط. لينتهي شوط المباراة الأول على رباعية نظيفة لصالح السيليساو.

وفي الدقيقة 76 تمكّن سيونغ-هو بايك من تقليص الفارق لكوريا الجنوبية. وانتهت المباراة بفوز البرازيل التي ستواجه كرواتيا في ربع النهائي.