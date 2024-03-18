البرامج الرمضانية: وزارة الاتصال تدعو المنتجين إلى الالتزام بمحتوى رخص التصوير

دعت وزارة الاتصال كافة المنتجين ووكالات الإنتاج السمعي البصري الحاصلين على رخص التصوير إلى الالتزام بمحتوى الرخصة الممنوحة والتقيد بالتعهد الممضي عليه بعد استلام الرخصة.

ونبهت الوزارة، الأحد، في بيان لها إلى أنها بعد الملاحظات التي سجلتها حول مختلف البرامج الرمضانية, فإنها “تذكر كافة المنتجين و وكالات الإنتاج السمعي البصري الحاصلين على رخص التصوير من مصالح الوزارة, بضرورة الالتزام بمحتوى رخصة التصوير الممنوحة والتقيد بالتعهد الممضي عليه بعد استلام الرخصة”.

وفي هذا الإطار, أبلغت الوزارة المنتجين ووكالات الإنتاج بأنها “لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب رخص التصوير أو إدراجهم ضمن المنتجين ووكالات الإنتاج الممنوعين من الحصول على رخص التصوير مستقبلا”.