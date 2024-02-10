البرتغالي جوزي بيسيرو مدرب نيجيريا الأقرب لقيادة “الخضر”

بعد أن تقلص عدد المدربين المعنيين تحت المجهر إلى ثلاثة

علمت الشروق ، من مقربين من اللجنة المهتمة، بتعيين مدرب “الخضر” القادم، الذي سيعوض جمال بلماضي، بأن الأسماء الثلاثة، التي بقيت في غربال اللجنة، هي الكرواتي فلاديمير بتكوفيتش، صاحب الـ61 سنة، وهو من مواليد البوسنة، وسبق له النجاح مع نادي بوردو الفرنسي ومنتخب سويسرا..

إضافة إلى البرتغالي كارلوس كيروش البالغ من العمر 71 سنة الذي يمتلك خبرة كبيرة مع المنتخبات، ويعرف جيدا الكرة الإفريقية، وثالثهم البرتغالي أيضا جوزي بيسيرو المدرب الحالي لمنتخب نيجيريا، منشط نهائي “الكان”، مساء اليوم الأحد، أمام البلد المنظم كوت يفوار، بينما تم تجاوز ما لا يقل عن ثلاثين سيرة ذاتية لمدربين أجانب من ثلاث قارات، اقترحوا خدماتهم لتدريب المنتخب الجزائري، على “الفاف”.

وحسب مصدر موثوق فإن المدرب الأقرب لقيادة الخضر هو جوزي بيسيرو مدرب “النسور الخضر”، وقد يجمعه لقاء مع رئيس الاتحاد وليد صادي المتواجد حاليا في كوت ديفوار في اجتماعات للكاف، وهذا في اليوم الموالي للمباراة النهائية للكان، مهما كانت نتيجتها النهائية.

يذكر أن مدرب منتخب نيجيريا خوزي بيسيرو، برتغالي الجنسية وسيبلغ في أفريل القادم 64 سنة، وهو من ضمن باقة من المدربين البرتغاليين المتميزين، وعلى رأسهم خوزي مورينيو، سبق له تدريب منتخب فنزويلا، وشارك معه في كأس أمريكا اللاتينية، كما درّب عدة أندية منها العربية مثل الأهلي المصري وأهلي جدة السعودي ونادي الشارقة الإماراتي، إضافة إلى أندية برتغالية على رأسها سبورتينغ لشبونة وبورتو وبنثينايكوس اليوناني.

وحسب المعلومات التي بحوزة الشروق اليومي فإن المدرب البرتغالي، قرّر غلق صفحة المنتخب النيجيري، مهما كانت نتيجة مباراة النهائي، مساء اليوم في كوت ديفوار، كما أنه يتقن اللغات البرتغالية والإسبانية والإنجليزية، ولم يسبق له التدريب في ناد أو منتخب يتحدث اللغة الفرنسية.

يذكر أن منتخب نيجيريا بعد أن تسيّد مجموعته، فاز في الثمن النهائي بهدفين نظيفين أمام الكامرون، ثم اجتاز أنغولا بهدف نظيف، وفاز ببطاقة التأهل للنهائي أمام جنوب إفريقيا بركلات الترجيح، بعد مباراة ماراطونية مثيرة، انتهت بالتعادل هدف لكل منتخب، مع الإشارة إلى أن المدرب خوزي بيسيرو سبق له التعرف على النجمين إسلام سليماني وياسين براهيمي خلال عمله مع أندية البرتغال.