البرتغالي “كيروس” مدربا جديدا لِمنتخب مصر

أعلن اتحاد مصر لكرة القدم، الأربعاء، عن تعيين التقني البرتغالي كارلوس كيروس في منصب ناخب وطني.

وسيُدرب كارلوس كيروس (68 سنة) منتخب مصر، خلفا للتقني المحلي حسام البدري (61 سنة) الذي أُنهيت مهامه في الأيّام القليلة الماضية، بِحجّة سلبية النتائج المُسجّلة.

وأضاف بيان اتحاد الكرة المصري أن كيروش سيصل إلى العاصمة القاهرة، عند نهاية الأسبوع المقبل. دون أن يُقدّم توضيحات أخرى، على غرار مدّة العقد.

وضمّ الجهاز الفني الجديد لِمنتخب مصر، اسم عصام الحضري الذي كُلّف بِتدريب حرّاس المرمى.

وسبق لِكارلوس كيروس التدريب في القارّة السّمراء، حيث أشرف على منتخب جنوب إفريقيا في “كان” 2002 ومونديال العام ذاته.

وكان منتخب كولومبيا آخر فريق يُدربه كارلوس كيروس، قبل أن تُنهى مهامه في ديسمبر الماضي.

وتنتظر كارلوس كيروس مقابلتان رسميتان مع منتخب مصر في أكتوبر المقبل، ضد الفريق الليبي (ذهاب وإياب). بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وتتصدّر ليبيا جدول الترتيب بِرصيد 6 نقاط، وتشغل مصر المركز الثاني بِمجموع 4 نقاط، وتتموقع الغابون ثالثة بِنقطة واحدة، وتتذيّل أنغولا اللائحة بِلا شيء.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد المجموعة إلى الدور الأخير من تصفيات مونديال قطر.