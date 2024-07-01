البرتغال بِشقّ الأنفس

تأهّل منتخب البرتغال سهرة الإثنين بِشقّ الأنفس على الفريق السلوفيني، لِربع نهائي بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم نسخة ألمانيا 2024.

وفازت البرتغال على سلوفينيا بِواقع ركلات الترجيح (3-0)، بعد انتهاء مباراة ثمن النّهائي بِنتيجة التعادل السلبي في وقتَيها الأصلي والمُمدّد.

وأهدر نجم هجوم وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأوّل الإضافي. ثمّ بعد ذلك بِقليل، طرد حكمُ السّاحة الإيطالي دانييلي أورساتو الناخبَ الوطني السلوفيني ماتياز كيك، بِسبب كثرة احتجاجاته على القرارات.

ويُشير تاريخ الـ 4 من فيفري 2022 إلى موعد آخر مباراة أهدر خلالها رونالدو ركلة جزاء، وجمعت بين ناديه مانشستر يوايتد والمُنافس فريق ميدلسبره. بِرسم الدور الـ 16 لِكأس إنجلترا.

لكن رونالدو، عاد خلال سلسلة ركلات الترجيح، ووفّق هذه المرّة في هزّ الشباك السلوفينية، في أوّل هدف له خلال “أورو” 2024، ولو أنه لا يُحتسب في الرّصيد.

وفشل كلّ لاعبي سلوفينيا في التسجيل خلال سلسلة ركلات الترجيح، وعددهم ثلاثة. نظير تألّق الحارس البرتغالي دييغو كوستا في صدّ كلّ الكرات، وعددها أيضا ثلاث.

وفي مباراة ربع النّهائي المُبرمجة مساء الجمعة المقبلة، تتبارى البرتغال مع منتخب فرنسا. الطرفان اللّذان نشّطا نهائي بطولة أمم أوروبا طبعة فرنسا 2016، وانتهى بِفوز البرتغال (1-0 بعد الوقت الإضافي) وتتويجها بِالكأس.

وبِالمُقابل، خرجت سلوفينيا مرفوعة الرّأس، كونها حقّقت أفضل نتيجة لها في هذه المنافسة القارّية.