البرتغال تتأهّل بِلا رونالدو وهذه هي لائحة ربع نهائي المونديال

البرتغالي بيبّي يحتفل بِهدف سجّله ضد سويسرا.

تأهّل منتخب البرتغال سهرة الثلاثاء للدور ربع النهائي، من عمر مسابقة كأس العالم 2022 بِقطر.

وانتصرت البرتغال بِنتيجة ثقيلة (6-1) على منتخب سويسرا، في مباراة لُعبت لِحساب ثمن نهائي المونديال، وأدارها ثلاثي تحكيم من المكسيك.

وسجّل سداسية البرتغال كلّ من: المهاجم غونسالو راموس في الدقائق الـ 17 والـ 51 والـ 67، والمدافعان بيبّي في الدقيقة الـ 33، ورافائيل غيريرو في الدقيقة الـ 55، والمهاجم رافائيل لياو في الوقت بدل الضّائع (90+2). وأمضى توقيع سويسرا لاعب الخطّ الخلفي ماويل أكانجي في الدقيقة الـ 58.

وعلى غير العادة، ارتأى الناخب الوطني البرتغالي فيرناندو سانتوس ترك المهاجم كريستيانو رونالدو احتياطيا، ولم يمنح له فرصة اللّعب حتى الدقيقة الـ 73.

وبعد نهاية مقابلات محطّة ثمن النهائي، تشكّلت لائحة لقاءات ربع نهائي المونديال كالتالي:

1- البرازيل – كرواتيا. في الـ 9 من ديسمبر 2022.

2- الأرجنتين – هولندا. في الـ 9 من ديسمبر 2022.

3- البرتغال – المغرب. في الـ 10 من ديسمبر 2022.

4- فرنسا – إنجلترا. في الـ 10 من ديسمبر 2022.

الدور نصف النهائي:

الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (2). في الـ 13 من ديسمبر 2022.

الفائز من مباراة (3) – الفائز من مباراة (4). في الـ 14 من ديسمبر 2022.

المباراة الترتيبية:

المنتخبان الخاسران في المربّع الذّهبي، في الـ 17 من ديسمبر 2022.

المباراة النهائية:

المنتخبان الفائزان في المربّع الذّهبي، في الـ 18 من ديسمبر 2022.