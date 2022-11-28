البرتغال تحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس العالم

تأهّل منتخب البرتغال لِكرة القدم سهرة الإثنين لِثمن نهائي منافسة كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وفازت البرتغال بِثنائية نظيفة على الأوروغواي، في مباراة بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة المونديال. تحت إدارة تحكيم من إيران.

وسجّل ثنائية منتخب البرتغال صانع الألعاب برونو فيرنانديز في الدقيقة الـ 54، ومن ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+3).

وفي لقاء آخر عن الفوج الثامن ذاته، فاز منتخب غانا بِنتيجة (3-2) على فريق كوريا الجنوبية.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتالي:

1- البرتغال 6ن

2- غانا 3ن

3- كوريا الجنوبية 1ن

4- الأوروغواي 1ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مساء الجمعة المقبلة، يلعب منتخب البرتغال مع فريق كوريا الجنوبية، ويتبارى منتخب الأوروغواي مع فريق غانا.

وهكذا تأهّل فريق البرتغال للدور الثاني من عمر المونديال، بينما تتنافس منتخبات غانا وكوريا الجنوبية والأوروغواي على التأشيرة الأخيرة المرصودة لِهذا الفوج.

وباتت البرتغال ثالث منتخب يحجز مقعدا في ثمن نهائي المونديال، بعد فرنسا والبرازيل.