البرتغال تعترف بدولة فلسطين

بعد بريطانيا وكندا وأستراليا، أعلنت البرتغال يوم الأحد، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل في تصريح للصحفيين إن:”اعتراف بلاده بدولة فلسطين، هو تنفيذ لسياسة أساسية وثابتة. وهي تحظى بقبول واسع”.

وأضاف الوزير أنّ “البرتغال تدعو إلى حلّ الدولتين كسبيل وحيد نحو سلام دائم وعادل، يعزّز التعايش والعلاقات السلمية بين إسرائيل وفلسطين”، على حدّ تعبيره.

واعتبرت “حماس” في وقت سابق من اليوم، أن إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، “خطوة مهمة في تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، واستحقاقٌ لنضاله وصموده وتضحياته على طريق التحرير والعودة”.