-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
بعد بريطانيا وكندا وأستراليا

البرتغال تعترف بدولة فلسطين

الشروق أونلاين
  • 289
  • 0
البرتغال تعترف بدولة فلسطين
أرشيف
البرتغال

بعد بريطانيا وكندا وأستراليا، أعلنت البرتغال يوم الأحد، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل في تصريح للصحفيين إن:”اعتراف بلاده بدولة فلسطين، هو تنفيذ لسياسة أساسية وثابتة. وهي تحظى بقبول واسع”.

وأضاف الوزير أنّ “البرتغال تدعو إلى حلّ الدولتين كسبيل وحيد نحو سلام دائم وعادل، يعزّز التعايش والعلاقات السلمية بين إسرائيل وفلسطين”، على حدّ تعبيره.

واعتبرت “حماس” في وقت سابق من اليوم، أن إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، “خطوة مهمة في تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، واستحقاقٌ لنضاله وصموده وتضحياته على طريق التحرير والعودة”.

مقالات ذات صلة
“لن نكون حريصين على حياتهم”.. القسام تنشر “صورة وداعية” لـ47 أسيرا صهيونيا

“لن نكون حريصين على حياتهم”.. القسام تنشر “صورة وداعية” لـ47 أسيرا صهيونيا

المخزن يروي عطشه بطاقة مسروقة من الصحراء الغربية المحتلة

المخزن يروي عطشه بطاقة مسروقة من الصحراء الغربية المحتلة

الحرس الثوري الإيراني يتوعّد بـ “رد قاتل” على أي اعتداء

الحرس الثوري الإيراني يتوعّد بـ “رد قاتل” على أي اعتداء

العالم العربي في حالة وهن غير مسبوق وإسرائيل ماضية بلا رادع

العالم العربي في حالة وهن غير مسبوق وإسرائيل ماضية بلا رادع

“لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين”

“لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين”

“الباكي المحبط”.. الأسير السابق عيدان ألكسندر يعود إلى جيشٍ تركه في الأنفاق

“الباكي المحبط”.. الأسير السابق عيدان ألكسندر يعود إلى جيشٍ تركه في الأنفاق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد