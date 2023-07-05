البرتغال ضيف شرف الطبعة 26 من معرض الجزائر للكتاب

الإعلان عن تفاصيل مسابقة اختيار الشعار منتصف الشهر الجاري

تم اختيار دولة البرتغال لتكون ضيف شرف الطبعة 26 من معرض الجزائر للكتاب والمقرر خلال الفترة الممتدة ما بين 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل.

وينتظر أن تشارك البرتغال خلال الطبعة المقبلة من الصالون بوفد ثقافي هام يبرز العلاقات الثقافية بين البلدية ويستعرض جزءا من ثقافة البرتغال أمام الجمهور الجزائري.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وقع خلال زيارته إلى البرتغال في شهر ماي الماضي رفقة الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا على برنامج التبادل الثقافي بين الجزائر والبرتغال للفترة من 2023 إلى 2025.

للإشارة، أعلنت محافظة الصالون عن إطلاق مسابقة وطنية موجهة للمصممين والفنانين لاختيار شعار الطبعة 26 للمعرض تحسبا للاستعدادات الجارية لإطلاق الطبعة شهر نوفمبر المقبل..

وكانت المحافظة قد شددت على أن الشعار الذي رافق “السيلا” وترك بصمته في تاريخها الحافل قد حان الوقت لتغييره وقد بلغ الصالون مرحلة جديدة من وجوده تستدعي التفكير في تصميم جديد مستوحى من التراث التصويري للجزائر يتماشى مع اتجاهات “فن الجرافيك المعاصر”.

وينتظر ان تعلن محافظة التظاهرة عن القانون الداخلي للمسابقة في منصف الشهر الجاري وكذا الجوائز المرصودة، حيث سيعلن عن نتائجها تحت أنظار محضر قضائي وهذا بعد أن تتولى لجنة من المختصين في المجال مهمة انتقاء وتقييم إبداعات المرشحين ومنح مكافأة للفائز خلال حفل سيقام تزامنا والطبعة 26 من الصالون والمقررة شهر أكتوبر المقبل بعد عودة الصالون بوصفه اكبر تظاهرة ثقافية في البلاد إلى موعده السنوي المعتاد بعد طبعة انعقدت استثناء خارج وقتها جراء تداعيات الأزمة الصحية العالمية التي تسببت في اضطراب مواعيد عدة تظاهرات فنية.