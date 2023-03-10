البرج والقل وعين البيضاء.. فرق عريقة مهددة بالاندثار

مهددة بسيناريو تاجنانت وديناميكية البناء و"لياربيكا"

تواجه عدة أندية عريقة مستقبلا مجهولا على أكثر من صعيد، وعلاوة على نشاطها في الأقسام السفلى بعد ما صنعت الحدث في المستوى العالي خلال السنوات الماضية، فإن بعضها مهدد بالاندثار والزوال إذا لم تتحرك الجهات المعنية لإنقاذها في أقرب وقت، والكلام ينطبق على أهلي البرج الذي سقط قبل الأوان إلى الجهوي الأول، ووفاق القل الذي يعاني في الجهوي الثاني، واتحاد عين البيضاء الذي يتخبط وسط صمت مختلف الأطراف، ما يعيد إلى الواجهة سيناريوهات سيئة حلت بأندية عريقة توقفت عن النشاط، على غرار دفاع تاجنانت واتحاد بلدية خنشلة وغيرها.

عرفت الخارطة الكروية الجزائرية عدة تغييرات على مستوى الهرم وفي بقية الأقسام والمستويات، ومن بين النقاط التي وقف عليها الكثير هي غياب عدد كبير من الأندية العريقة والبارزة عن الواجهة، فبعدما صنعت الحدث في المستوى العالي أصبحت الآن تعاني في صمت، ما جعل حالها لا يختلف عن بقية الأندية المغمورة، بل أن بعض الأندية الناشئة حديثا أصبحت أفضل منها من ناحية النتائج والهيكلة والمستوى الذي تنشط فيه.

ومن بين الفرق التي ساهمت في صنع أمجاد الكرة الجزائرية وأصبحت الآن بعيدا عن واجهة الأحداث نجد دفاع تاجنانت الذي توقف نشاطه رسميا بعد سقوطه منذ عامين إلى القسم ما قبل الشرفي بسبب غيابه عن 3 مباريات متتالية، في الوقت الذي تأكد سقوط أهلي البرج إلى الجهوي الأول بعد ما عجز عن مواكبة متطلبات القسم الثالث هواة في وقت كان يصنع إلى وقت غير بعيد الحدث في القسم الأول، فيما يعاني وفاق القل في جحيم الجهوي الثاني قسنطينة، حيث عجز الدلافين على مواكبة سباق الصعود في ظل استحواذ آمال العلمة على الريادة بفارق شاسع عن ملاحقيه مقابل اكتفاء الدلافين بالمقعد الثالث، كما يتخبط أولمبي العناصر في الجهوي الثاني لرابطة العاصمة وهو الذي كان قد لعب لعدة مواسم في القسم الأول والثاني، شأنه شأن رائد غرب وهران المتواجد في جهوي وهران واتحاد عين البيضاء الذي يعاني في صمت على مستوى الجهوي الأول قسنطينة ومهدد بالسقوط إذا تواصل الأمر على هذا الحال، بدليل الدخول في إضراب بسبب الأزمة الخانقة التي يعاني منها النادي.

ومن خلال الغوص في أسماء الفرق العريقة نجد أن العديد منها لها ماض كروي هام، حتى ان بعضها مثل الجزائر في المنافسات القارية والإقليمية، وأصبحت الآن بعيدة عن مسرح الحدث الكروي، والكلام ينطبق على وفاق القل واتحاد عين البيضاء وترجي قالمة وغيرها من الأندية، في الوقت الذي يعرف القسم الثالث هواة تواجد عدة أندية كانت إلى وقت غير بعيد تلعب دورا فاعلا في حظيرة الكبار، وأصبحت الآن تعاني في صمت، على غرار شبيبة جيجل واتحاد تبسة وترجي قالمة وقطبا الكرة البجاوية الشبيبة والمولودية واتحاد البليدة واتحاد بلعباس ووداد مستغانم، مثل ما فقدت أندية أخرى بريقها في صورة شباب بني ثور الذي توج بكأس الجمهورية وشباب برج منايل الذي سبق له أن لعب كأس إفريقيا منتصف التسعينيات، ما يعكس المشاكل الكبيرة التي مرت بها هذه الأندية.

وإذا كانت اغلب الأندية المذكورة قد سددت فاتورة أزمة المال وانسحاب الرجال، ليعصف بها سوء التسيير إلى جحيم الأقسام السفلى وزوال أخرى من الوجود، مثل دفاع تاجنانت واتحاد بلدية خنشلة وديناميكية بناء الجزائر واتحاد الصحة وغيرها، فإن فرقا أخرى تسعى إلى الواجهة، في صورة مولودية باتنة التي تسعى إلى مغادرة القسم الثالث هواة والارتقاء إلى القسم الثاني، فيما عادت أخرى إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب، وفي مقدمة ذلك اتحاد مدينة خنشلة الذي ينشط حاليا في القسم الأول، شأنه في ذلك شأن مولودية البيض التي اكتشفت حظيرة الكبار هذا الموسم، ونجم مقرة الذي يواصل الصمود لتمثيل الحضنة في هذا المستوى، فيما أعطت شبيبة الساورة تقاليد في الاستقرار رغم الصعاب، ما جعلها أفضل ممثل للجنوب الكبير رفقة اتحاد بسكرة، أما نادي بارادو فقد برز مؤخرا كأفضل فريق في سياسة التكوين وبروز المواهب الكروية الشابة، وهذا بعد ما غابت عدة مدارس كروية تركت الأثر الطيب لعدة سنوات قبل أن تغيب عن الواجهة تدريجيا، في صورة رائد القبة ونصر حسين داي وجمعية وهران وغالي معسكر والقائمة طويلة.