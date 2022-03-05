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الجزائر

البرد يقتل ستينيا مفقودا بجبال تبسة

ب. دريد
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البرد يقتل ستينيا مفقودا بجبال تبسة
أرشيف

تمكن، مساء الجمعة، عناصر من الحماية المدنية بتبسة، من العثور على جثة المفقود، وهو الشيخ م.م، بأعالي مدينة تبسة، قرب غابة الميزاب جثة هامدة، وقد تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث، حيث أمر وكيل الجمهورية، بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة، التي جاءت بعد يومين من غياب الفقيد المقيم بحي الجرف وإبلاغ عائلته عن عدم عودته إلى البيت، وهو البالغ من العمر 64 سنة.

وحسب مصدر مقرب من العائلة، فإن الضحية خرج من المنزل على غرار باقي أيام الأسبوع، إلا أنه لم يعد إلى المنزل في الوقت المتعارف عليه، ليتم البحث في عدة أماكن لكن لم يتم العثور عليه، مما دفع بأهله إلى تقديم بلاغ لدى مصالح الأمن، حيث تم الاستعانة برجال الحماية المدنية وبعض المواطنين، إلى أن تم العثور عليه بعد يومين جثة هامدة قرب أحد المسالك الجبلية، المؤدية إلى عمق الغابة، وحسب المعلومات الأولية، فإن الجثة لم تظهر عليها أي آثار للضرب أو الاعتداء، وأن فرضية الوفاة العادية بسبب البرد القارس الذي تعرفه المنطقة، تبقى قائمة إلى غاية الفصل الشرعي في الحادثة، يذكر بأن درجة الحرارة نزلت دون الصفر في ولاية تبسة في اليومين السابقين، خاصة في فترة الليل والفجر.

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